MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Eda Ece'den yeğeniyle ilk poz
26.10.2020 - 07:15 |

Eda Ece'den yeğeniyle ilk poz

Oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabından üçüncü kez teyze olduğu duyurdu. Yeğeniyle çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Ece, ablalarına teşekkür etti.

Eda Ece'den yeğeniyle ilk poz
ABONE OL

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olan Eda Ece, üçüncü kez teyze olduğunu açıkladı. Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, yeğeni ile çekildiği fotoğrafını yayınladı.

30 yaşındaki Ece, paylaşımına; "Geçtiğimiz aylarda bir yeğenim daha oldu! Artık 3 erkek teyzesiyim. Ablalarıma teşekkür ediyorum, benim hayatıma bu lokumları kattıkları için. Kız bekliyorum" notunu düştü.

Eda Eceden yeğeniyle ilk poz

25 Ekim 2020 Magazin Haberleri Bülteni25 Ekim 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mutluluğun karesi

Mutluluğun karesi

İskelede yıl dönümü

İskelede yıl dönümü

‘Badem Bey günü’

‘Badem Bey günü’

Arkadaşlık aşka dönüştü

Arkadaşlık aşka dönüştü

Sıradaki Haber