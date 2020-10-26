Eda Ece'den yeğeniyle ilk poz

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olan Eda Ece, üçüncü kez teyze olduğunu açıkladı. Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, yeğeni ile çekildiği fotoğrafını yayınladı.

30 yaşındaki Ece, paylaşımına; "Geçtiğimiz aylarda bir yeğenim daha oldu! Artık 3 erkek teyzesiyim. Ablalarıma teşekkür ediyorum, benim hayatıma bu lokumları kattıkları için. Kız bekliyorum" notunu düştü.