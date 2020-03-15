Eda Ece'nin corona virüs isyanı

Türkiye'de corona virüs vakaları artarken okulların tatil edilmesinin ardından pek çok etkinlik de ertelendi. Ancak pek çok oyuncu yer aldıkları dizilerin çekimleri sebebiyle setlere gitmek zorunda kalıyor.

Bu durumdan şikayetçi olan 29 yaşındaki Eda Ece, yaptığı paylaşımla isyan etti. Ece paylaşımında "Tüm bunlar olurken setler devam ediyor..." yazdı.