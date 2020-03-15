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15.03.2020 - 17:52 |

Eda Ece'nin corona virüs isyanı

Oyuncu Eda Ece, corona virüs sonrası alınan önlemler devam ederken, setlerin hala devam etmesine dair bir paylaşım yaptı.

Eda Ece'nin corona virüs isyanı

Türkiye'de corona virüs vakaları artarken okulların tatil edilmesinin ardından pek çok etkinlik de ertelendi. Ancak pek çok oyuncu yer aldıkları dizilerin çekimleri sebebiyle setlere gitmek zorunda kalıyor.

Bu durumdan şikayetçi olan 29 yaşındaki Eda Ece, yaptığı paylaşımla isyan etti. Ece paylaşımında "Tüm bunlar olurken setler devam ediyor..." yazdı.

Eda Ecenin corona virüs isyanı

 

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