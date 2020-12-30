Eda Ece'yi duygulandıran hediye

Son olarak 'Yasak Elma' dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Eda Ece, aldığı en güzel yeni yıl hediyesini Instagram hesabından yayınladı.

Suudi Arabistan'daki fanlarının yaptığı resme hayran kalan oyuncu, kucağında kedisi ve köpeğiyle çizilen resmi paylaşarak, "Bu sene aldığım en güzel yılbaşı hedyesi Suudi Arabistan'daki fanlardan geldi. Çok teşekkür ederim" notunu yazarak, kalp ve ağlayan emoji koydu.

Eda Ece, sevenlerinin kendisi için yazdığı mektubu da sosyal medya sayfasına taşıdı.



