Eda Gürkaynak-Birkan Sokullu'dan yeni fotoğraf

Eda Gürkaynak ile bir yılı aşkın süredir aşk yaşayan Birkan Sokullu, "Başlarda ayrı şehirlerde, farklı zaman dilimlerinde yaşadık. Bu bize beraberken anda kalabilmeyi öğretti. Çok keyifli vakit geçirmeye başladık. Pozitif ve mutlu bir enerjimiz var. Birbirimizin hayatını kolaylaştırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü çiftin ilişkisi doludizgin devam ediyor.

"MİS GİBİ BİR PAZARTESİ"

27 yaşındaki sosyetik güzel, sevgilisiyle birlikte çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından yayınladı. Gürkaynak'ın "Mis gibi bir pazartesi" mesajını yazdığı paylaşım, hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.