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06.01.2021 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

Eda Taşpınar: Fikir anlaşmazlığı yaşadık

Eda Taşpınar, ayrıldığı sevgilisi Çağrı Atakan’la arkadaş kaldıklarını söyledi.

Eda Taşpınar: Fikir anlaşmazlığı yaşadık
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Sosyetik güzel, “Arkadaş olarak çok daha iyi anlaştığımızı fark ettik. Fikir anlaşmazlığı yaşadık sürekli” diye konuştu. ‘Survivor’ yarışmasına katılan Atakan için Taşpınar, “Destekleyeceğim” dedi.

Eda Taşpınar: Fikir anlaşmazlığı yaşadık

KURMACA AŞK İDDİASI

Öte yandan yaz aylarında başlayan Eda Taşpınar-Çağrı Atakan aşkının kurmaca olduğu iddia edildi. Atakan'ın, 'Survivor 2021' kadrosuna seçilince aşk oyununu bitirdiği öne sürüldü. 

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; ikili, ortak dostları aracılığıyla Çeşme'de tanıştı. Sosyetik ikoncanın adı o dönem skandal bir aşk dedikodusuna karışmıştı. Sosyal medyada hızla yayılan bu skandalı unutturmak isteyen Taşpınar, Atakan'la birlikteymiş imajı yaratmak istedi.

Teklifi duyan Çağrı Atakan da şöhret olma fırsatı yakaladığını düşünüp 'aşk oyunu' oynamayı kabul etti. İkili, sadece birkaç kere Nişantaşı ve Bebek gibi gazetecilerin olduğu mekanlarda boy gösterip aşk şovu yaptı.

Bu 'aşk oyunu' sayesinde Eda Taşpınar'ın skandalı unutturduğu, Çağrı Atakan'ın da şöhrete kavuştuğu iddia edildi.

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