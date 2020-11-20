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20.11.2020 - 10:56 |

Eda Taşpınar: Fikir ayrılıkları vardı, geride bıraktık

Aralarında fikir ayrılığı olduğu öğrenilen sosyetik güzel Eda Taşpınar ile sevgilisi Çağrı Atakan, "Sorunları aştık" deseler de yüzleri pek öyle demiyor.

Eda Taşpınar: Fikir ayrılıkları vardı, geride bıraktık
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Eda Taşpınar ile 4 aydır aşk yaşadığı Çağrı Atakan, önceki gün Nişantaşı’nda bir kafede görüntülendi. Posta gazetesinde yer alan habere göre; ikilinin yüzlerinde yine sıkıntılı bir ifade vardı.

Atakan, pozların aksine “İlişkimiz güzel gidiyor, her şey yolunda” dedi. Eda Taşpınar ise "Fikir ayrılıkları vardı, geride bıraktık. İyiyiz” ifadelerini kullandı.

Magazin Haberleri Bülteni (20 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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