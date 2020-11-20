20.11.2020 - 10:56 |
Eda Taşpınar: Fikir ayrılıkları vardı, geride bıraktık
Aralarında fikir ayrılığı olduğu öğrenilen sosyetik güzel Eda Taşpınar ile sevgilisi Çağrı Atakan, "Sorunları aştık" deseler de yüzleri pek öyle demiyor.
Eda Taşpınar ile 4 aydır aşk yaşadığı Çağrı Atakan, önceki gün Nişantaşı’nda bir kafede görüntülendi. Posta gazetesinde yer alan habere göre; ikilinin yüzlerinde yine sıkıntılı bir ifade vardı.
Atakan, pozların aksine “İlişkimiz güzel gidiyor, her şey yolunda” dedi. Eda Taşpınar ise "Fikir ayrılıkları vardı, geride bıraktık. İyiyiz” ifadelerini kullandı.