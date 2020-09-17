17.09.2020 - 08:28 |
Eda Taşpınar: Haberler çok saçmaydı!
Sosyetik güzel Eda Taşpınar ile oyuncu sevgilisi Çağrı Atakan önceki gün Bebek’te el ele görüntülendi.
Çift, geçtiğimiz günlerde şiddet haberleriyle gündemdeydi. Atakan’ın, Taşpınar’ı dövdüğü öne sürülmüş, Taşpınar, iddialar üzerine, “Bu haberlere sadece gülüyorum. Çok saçma. Çıkan haberleri masal okur gibi okuyoruz” açıklamasını yapmıştı.
Hürriyet'in haberine göre; Bebek’te yürüyüş yaparken fotoğraflarını çeken muhabirlere her şeyin yolunda olduğunu söyleyen çift, şiddet haberleri sorulunca da “Gerekli açıklamayı yapmıştık. Çıkan haberler gerçekten çok saçmaydı” dedi.
Şarkıcı Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavga kamerada!Tuzla'da şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; sokakta çekim yapan Halil Sezai ve beraberindekiler, tartıştığı mahalle sakinini tekme tokat dövüyor.