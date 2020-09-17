Eda Taşpınar: Haberler çok saçmaydı!

Çift, geçtiğimiz günlerde şiddet haberleriyle gündemdeydi. Atakan’ın, Taşpınar’ı dövdüğü öne sürülmüş, Taşpınar, iddialar üzerine, “Bu haberlere sadece gülüyorum. Çok saçma. Çıkan haberleri masal okur gibi okuyoruz” açıklamasını yapmıştı.

Hürriyet'in haberine göre; Bebek’te yürüyüş yaparken fotoğraflarını çeken muhabirlere her şeyin yolunda olduğunu söyleyen çift, şiddet haberleri sorulunca da “Gerekli açıklamayı yapmıştık. Çıkan haberler gerçekten çok saçmaydı” dedi.