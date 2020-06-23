Eda Taşpınar: Küçük anlarla mutlu olmaya çalışıyorum

Beş yıldır yaz sezonunu Mykonos'ta açan Eda Taşpınar, pandemi nedeniyle rutinini bozmak zorunda kaldı. Şimdilerde Alaçatı'da tatilde olan sosyetik güzel, verdiği pozları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Önceki gün de bisikletle tura çıkan Eda Taşpınar, bu anı takipçileriyle paylaştı. Sosyetik güzel, çekilen fotoğrafını "Hayatımda bir mucize beklemek yerine, küçük anlarla mutlu olmaya çalışıyorum” notuyla yayınladı.