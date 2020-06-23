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23.06.2020 - 08:45 |

Eda Taşpınar: Küçük anlarla mutlu olmaya çalışıyorum

Corona virüs nedeniyle her yıl tatil yaptığı Mykonos'a gidemeyen Eda Taşpınar bu yıl Çeşme Alaçatı'da tatil yapıyor. Taşpınar, tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Eda Taşpınar: Küçük anlarla mutlu olmaya çalışıyorum
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Beş yıldır yaz sezonunu Mykonos'ta açan Eda Taşpınar, pandemi nedeniyle rutinini bozmak zorunda kaldı. Şimdilerde Alaçatı'da tatilde olan sosyetik güzel, verdiği pozları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Önceki gün de bisikletle tura çıkan Eda Taşpınar, bu anı takipçileriyle paylaştı.  Sosyetik güzel, çekilen fotoğrafını "Hayatımda bir mucize beklemek yerine, küçük anlarla mutlu olmaya çalışıyorum” notuyla yayınladı.

Eda Taşpınar: Küçük anlarla mutlu olmaya çalışıyorum

Magazin Haberleri Bülteni (23 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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