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02.02.2021 - 11:06 |

Eda Taşpınar'dan iddialı tatil pozları

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın bir ayağı hep yurtdışında olmuştur. Özellikle de yazları; Yunan adası Mikonos’un yolunu tutar. Ama 2020’de koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye’den adım atamadı.

Eda Taşpınar'dan iddialı tatil pozları
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2020 yılının son günlerinde İğneada’da, yeni yılın ilk haftasında Şile’de kamp yapan Eda Taşpınar, sonunda kabuğundan çıktı. Meksika’nın çılgın eğlenceleri ile bilinen sahil kenti Tulum’a giden 41 yaşındaki sosyetik güzel, tatil pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Eda Taşpınardan iddialı tatil pozları


ÇAĞRI ATAKAN AŞKI KISA SÜRDÜ
Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasında mücadele eden oyuncu Çağrı Atakan ile Eda Taşpınar'ın sürpriz birlikteliği, dört ay sürmüştü.

Eda Taşpınardan iddialı tatil pozları

Çağrı Atakan, yaşadıkları fikir ayrılığı nedeniyle ilişkilerine nokta koyduklarını açıklamıştı: Fikir anlaşmazlığı yüzünden birlikte karar alarak, ilişkimize nokta koyduk. Böyle olması gerekiyordu, dostça ve arkadaşça bitti. Hayırlısı olsun.

    Magazin Haberleri Bülteni (2 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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