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29.02.2020 - 07:00 |

Editör'ün seçtikleri

Işık oyunu

Junoo, hazırladığı tasarımlarla yeniliği sevenleri bir adım önde olmaya davet ediyor. Teknoloji düşkünleri için üretilen akıllı sırt çantası Pix, 10.000mAH pil kapasitesine sahip powerbank ile yaklaşık yedi saat çalışıyor. Ürün, hem çocuklara hem de yetişkinlere eğlence ve rahatlık vadediyor.

Aydınlık mekan

Tasarım mobilyaları farklılaştırmayı hedefleyen Trezz, klasik çizgileri yeniden yorumladı. Abajur formlarını farklı malzeme ve boyutlarıyla hazırlayıp, canlı renklerle kombinleyen Trezz, ayaklı aydınlatmalarlarda ise pastel tonları tercih etti.

Her zevke, her tarza

Editörün seçtikleri



Minycenter, Carter’s, Oshkosh, SkipHop ve Stephen Joseph gibi dünyaca ünlü markaları bünyesine kattı. Bebek, çocuk giyim ürünleri, aksesuarlar ve eğitici oyuncaklarla fonksiyonel ürünler sunan marka, her ihtiyaca yönelik hizmet vermeyi hedefliyor.

Bahar renkleri

Editörün seçtikleri



Doğadan aldığı ilhamı, desenlere, desenleri ise aksesuarlara taşıyan Fonfique, bahar renklerini bir araya getiriyor. Eğlenceli, hayalperest ve doğa sevgisini simgelemeye odaklanan tasarımlar, mimoza, zambak ve farklı çiçekleri sulu boya tekniğiyle sezonun trendlerine uyduruyor.

Davet şıklığı

Editörün seçtikleri


Koton, ‘Partywear Koleksiyonu’yla, ışıltılı metalik tonlar ve parlak renklerin hakim olduğu ürünler hazırladı. Sezonun davet modasını belirlemeye odaklanan marka, balon kollu, geniş ve tek omuzlu modelleri, fırfır ve kat detaylarının öne çıktığı tasarımlarla kombirlerken, kusursuz şıklığı da göz önünde bulunduruyor.

Doğal içerik

Editörün seçtikleri


Saf içeriklerden Saf içeriklerden oluşan vegan Authentic Beauty Concept’in ‘Replenish’ serisi, akçaağaç ve pekan cevizi özleriyle, saçı beslerken, parlaklığını geri kazandırmaya yardımcı oluyor. Silikon, yapay renklendirici ve paraben içermeyen ürünlerde, doğanın bilimle buluştuğu formüllerden yararlanılıyor. 

Dört mevsim

Editörün seçtikleri

Kış aylarından ilkbahara doğru yol aldığımız dönemde, yeni trendleri kendi çizgisiyle belirleyen Altınyıldız, bomber montlar ve trençkotlarla yeni sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Pastel ve toprak tonlarının başrolde olduğu koleksiyonda, rahatlık ve keyif yan yana getirildi.

28 Şubat 2020 Magazin Haberleriİşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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