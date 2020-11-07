Editör'ün seçtikleri

Star ışığı

Emina Jahoviç, Yaemina Beauty Needed Makyaj Koleksiyonu’nu, Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr’den satışa sundu. Seçkiler, maskara, göz ve kaş kalemi, far paleti, dudak kalemi, likit fondöten ile pudra, kapatıcı, primer, allık ve aydınlatıcı ile ruj ve parlatıcıdan oluşuyor.

Çiçek bahçesi

Özdilek, bu sonbaharda yatak odalarında çiçekler açtırarak. Çift kişilik nevresim takımı Mariposa Koleksiyonu, pike, çarşaf ve iki adet çiçekli yastık modellerinden oluşuyor. Lila üzerine renkli çiçek desenleriyse koleksiyonu zamansız kılıyor.

Şık ve özgün...

Yasmina Home koleksiyonları, zarif ve estetik dokunuşlarla yaşadığı mekanlara şıklık katmak isteyenlere rehberlik ediyor. Mimar Çiğdem Yazıcı’nın sahibi olduğu marka, ev ve bahçe dekorasyon ürünleriyle her zevke hitap ediyor.

Atatürk koleksiyonu

Porland, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sanata verdiği değerden ilham alınarak hazırlanan Atatürk Koleksiyonu’nda, O’nun kara kalem olarak resmedilen fotoğraflarının yanı sıra el yazıları, mühür ile imzaları da cam ve porselen tasarımlara hayat veriyor.

Taşınabilir projektör

Anker Nebula Astro taşınabilir projektör, pandemi döneminde evde daha çok vakit geçiren çocuklar için eğlenceyi her yere taşıyor. Ufak boyutuyla ‘cep sineması’ yakıştırmasını hak eden ürün, 100 ANSI lümen yüksek parlaklık değeri ve 2.5 saatlik pil ömrüyle evi sinema salonuna dönüştürüyor.