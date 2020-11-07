MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Editör'ün seçtikleri
07.11.2020 - 07:00 |

Editör'ün seçtikleri

Editör'ün seçtikleri
ABONE OL

Star ışığı

Emina Jahoviç, Yaemina Beauty Needed Makyaj Koleksiyonu’nu, Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr’den satışa sundu. Seçkiler, maskara, göz ve kaş kalemi, far paleti, dudak kalemi, likit fondöten ile pudra, kapatıcı, primer, allık ve aydınlatıcı ile ruj ve parlatıcıdan oluşuyor.

Editörün seçtikleri

Çiçek bahçesi

Özdilek, bu sonbaharda yatak odalarında çiçekler açtırarak. Çift kişilik nevresim takımı Mariposa Koleksiyonu, pike, çarşaf ve iki adet çiçekli yastık modellerinden oluşuyor. Lila üzerine renkli çiçek desenleriyse koleksiyonu zamansız kılıyor.

Editörün seçtikleri

Şık ve özgün...

Yasmina Home koleksiyonları, zarif ve estetik dokunuşlarla yaşadığı mekanlara şıklık katmak isteyenlere rehberlik ediyor. Mimar Çiğdem Yazıcı’nın sahibi olduğu marka, ev ve bahçe dekorasyon ürünleriyle her zevke hitap ediyor.

Editörün seçtikleri

Atatürk koleksiyonu

Porland, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sanata verdiği değerden ilham alınarak hazırlanan Atatürk Koleksiyonu’nda, O’nun kara kalem olarak resmedilen fotoğraflarının yanı sıra el yazıları, mühür ile imzaları da cam ve porselen tasarımlara hayat veriyor.

Taşınabilir projektör

Anker Nebula Astro taşınabilir projektör, pandemi döneminde evde daha çok vakit geçiren çocuklar için eğlenceyi her yere taşıyor. Ufak boyutuyla ‘cep sineması’ yakıştırmasını hak eden ürün, 100 ANSI lümen yüksek parlaklık değeri ve 2.5 saatlik pil ömrüyle evi sinema salonuna dönüştürüyor.

Editörün seçtikleri

Timur Selçuk'tan son mesajPiyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk hayatını kaybetti. Timur Selçuk, 74 yaşındaydı. Selçuk'un ölmeden önce çekilen son görüntülerinden birisi ortaya çıktı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gardrobunu iyilik için açtı

Gardrobunu iyilik için açtı

'Kadınlara baskı kuruluyor'

'Kadınlara baskı kuruluyor'

Danimarka seyircisini büyüledi

Danimarka seyircisini büyüledi

‘Zaten takip etmiyordum’

‘Zaten takip etmiyordum’

Sıradaki Haber