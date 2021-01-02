Editör'ün seçtikleri





Ev şıklığı

De Facto, yılbaşı temalı tasarımlarla yeni yıla mutlu bir başlangıç yapmayı hedefledi. Rahatlığı ve kalitesiyle öne çıkan parçaları, evde de stil dolu yaşamak

isteyenlerin beğenisiyle buluşturan markanın başrollerinde, kırmızı, siyah, bordo, beyaz ve gri tonları var.

Ailece eğlence

Çocuğunuzun neye ilgisi var ise LEGO®’dan ona uygun bir hediye bulmak mümkün! Araçlardan hayvanlara, prenseslerden oyunlara kadar pek çok seçenek sunan marka, çocuklarda yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştiriyor. Aynı zamanda ailece keyifli vakit geçirmenizin yolunu açıyor.

Doğal içerik

Beauty Omelette, cilt bakım kategorisine üç yeni ürün ekledi. Güney Kore’nin nesiller boyu özenle yetiştirdiği yeşil çay özünün kullanıldığı nemlendirici, güneş koruyucu kreminin yanında sunulan canlandırıcı bakım maskesi, cildin ihtiyacı olan dengeyi geri kazandırıyor.

Renkli iş birliği

Orijinal aksiyon sporları markası ve yaratıcı ifadenin savunucusu Vans, son tasarımı ‘VansxAnderson Paak Old Skool Soulito’ ile beğeni topladı. Grammy ödüllü sanatçı Paak, ikinci koleksiyonunu ailesine ve topluluğuna adadığını, oğullarından da esinlendiğini belirtti.

Her tarza uygun

Lüks kumaşları modern şekillerle birleştirerek konfor dolu bir trend yaratmayı amaçlayan NISSE, yeni koleksiyonunda geçmişten ilham alıp sürdürülebilir geleceğe atıfta bulunuyor. Tasarımlarda öne çıkan soft renklerin ahenkli dansı, dozunda yer alan parıltılar, vegan deriler, yumuşacık yapay kürkler her tarza hitap ediyor.