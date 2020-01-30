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30.01.2020 - 07:50 |

Eğlence zamanı

Fenerbahçe’nin kaleci antrenörü Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel, kızları Yeda ve Eylül’le Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi’de bulunan Warner Bros eğlence parkına gitti.

Eğlence zamanı

Fenerbahçe’nin kaleci antrenörü Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel, kızları Yeda ve Eylül’le Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi’de bulunan Warner Bros eğlence parkına gitti. Çocuklarıyla güzel vakit geçiren Demirel, çektirdiği neşeli fotoğrafları, Instagram’dan “Sizi her şeyden daha çok seviyorum” notuyla paylaştı.

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