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21.09.2020 - 07:00 |

Eğlence zamanı

Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, arkadaşlarıyla ATV keyfi yaptı.

Eğlence zamanı
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Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Yağmur Tanrısevsin, arkadaşlarıyla ATV keyfi yaptı. Bir arazide aracı kullanan oyuncu, poz vermeyi de ihmal etmedi.

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İyilik projesi

Eğlenceli anlarını Instagram’dan paylaşan Tanrısevsin’in fotoğrafı 30 binden fazla beğeni alırken, takipçileri, “Seni ekranda görmeyi özledik” dedi.

Eğlence zamanı

Öte yandan geçtiğimiz ay muhabirlerle muhabbet eden Yağmur Tanrısevsin, yeni sezonda ekranda olacağının müjdesini vermişti. Tanrısevsin, yeni projeleri için, "Görüştüğüm işler var. Zaten yeni sezonda ekranda olacağım. Nerede ve nasıl olduğu net değil ancak internette olmasını çok istiyorum. Günümüzde her şey artık dijitale döndü" diye konuşmuştu.

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