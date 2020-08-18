18.08.2020 - 07:00 |
Eğlenceli klip
Erol Evgin’in, ‘Altın Düetler 2’ albümünde Ziynet Sali’yle seslendirdiği ‘Etme Eyleme’ şarkısının, stüdyo okumalarındaki özel görüntülerden hazırlanan video klibi, bugün çıktı.
Erol Evgin’in, ‘Altın Düetler 2’ albümünde Ziynet Sali’yle seslendirdiği ‘Etme Eyleme’ şarkısının, stüdyo okumalarındaki özel görüntülerden hazırlanan video klibi, bugün çıktı. Eğlenceli anlar, NetD Müzik ve Erol Evgin YouTube kanalından müzikseverlerle buluştu.
Şeyma Subaşı'ndan 'polis baskını' iddiasına yanıt!Bir süredir Çeşme'de tatil yapan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın, arkadaşlarıyla birlikte Çeşme Mamurbaba Mevkii civarında kaldığı villayı polis baskını yapıldığı öne sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı, Instagram hesabından açıklama yaptı. Haberin doğru olmadığını söyleyen Subaşı, "Lütfen inanmayın" dedi.