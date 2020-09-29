Eğlenceli set

Başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın paylaştığı ‘Hekimoğlu’, salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Çekimlerin yoğun olarak devam ettiği dizinin seti, eğlenceli anlara sahne oluyor. Gerek oyuncular gerekse yapım ekibinin yüksek enerjisi, ortaya keyifli görüntüler çıkarıyor.