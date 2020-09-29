29.09.2020 - 07:00 |
Eğlenceli set
Kanal D'nin sevilen dizisi 'Hekimoğlu' salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Çekimleri tüm hızıyla devam eden dizinin seti, eğlenceli anlara sahne oluyor.
Başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın paylaştığı ‘Hekimoğlu’, salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Çekimlerin yoğun olarak devam ettiği dizinin seti, eğlenceli anlara sahne oluyor. Gerek oyuncular gerekse yapım ekibinin yüksek enerjisi, ortaya keyifli görüntüler çıkarıyor.