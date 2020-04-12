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12.04.2020 - 07:00 |

Egzersizin önemi

Egzersizin önemi

Doç. Dr. Korkut Ulucan, “Kanserin önlenmesinde egzersizin öneminden yıllardır bahsediliyor. Hastaların psikolojisi için değil, aynı zamanda tedavinin etkisi için de mutlaka yapılmalı” dedi.

 

İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.
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Cadde Yazarları

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