12.04.2020 - 07:00 |
‘Ekmek götürmedim’
Ezgi Mola, sokağa çıkma yasağının duyurulmasından sonra dışarıda bir köpekle fotoğraf çektirip Instagram’dan, “Anama ekmek aldım” notuyla paylaşınca, tepki çekti.
Gelen yorumlar üzerine açıklama yapan oyuncu, “Ekmek konusunda kavgalar olmuş. Haberim yoktu. Annem sizin yüzünüzden cinnet geçiriyor, ekmek götürmedim. Sokak hayvanlarına mama bıraktım” dedi.
İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.