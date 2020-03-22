Eller, boyun ve dekolte, vücudumuzun sinsice yaşlanan bölgelerindendir. Elleriniz sizi ve yaşınızı ele verecektir. Yaşla birlikte kollajen azalması, el bağ dokusunun da incelmesine sebep olur, cildin kalitesi azalır, damarlanma belirginleşir, buruşuk bir görüntü ve lekelenmeler göze çarpar. Bu aşamaya gelmeden birtakım tedbirler almalıyız.

Nasıl korumalıyız?

Yaz-kış yüzünüze sürdüğünüz güneş koruyucunuzdan, mutlaka ellerinize ve boyun bölgenize de tatbik ediniz. Güneş, DNA hasarı yaparak, ciltte kırışıklık, matlık ve lekelenmeye yol açar. Herkesin yaşlılık lekesi diye bildiği el sırtındaki lekelenmeler, güneşin birikici etkisiyle ortaya çıkan fotohasarlanmanın sonucudur. Islak mendilleri çok sık kullanmayın. Ellerinizi yıkadıktan sonra mutlaka nemlendirin, özellikle gece yatarken...

Ameliyatsız el estetiği

El gençleştirme işlemleri deri altında incelmiş ve yıpranmış bağ dokusunu desteklemek, cilt kalitesini artırmak ve lekeleri ortadan kaldırmak amacıyla uygulanır. Cilt altı dokusunu kalınlaştırmak için hacimlendirici dolgu uygulamaları yapılabilir. Hyaluronikasit içeren yeni nesil hacimlendirici veya mineral dolgular çok doğal sonuçlar verir ve etkisi 18-24 ay devam eder. Ciltte kalıcı yapılandırıcı etkisiyle cilt kalitesini de artırır. Özellikle kemiksi ve damarsı yapıların kamuflajı ve buruşuk el görüntüsünün azaltılması amacıyla uygulanan bir yöntemdir.

Deri kalitesini artırmak için derin nemlendirme uygulamaları, PRP, hücre kültürleri, mezoterapi ve lazer sistemleri yer alır. Derin nemlendirme işleminde zaman içinde incelen ve kuruyan deriyi içten nemlendirmek, güçlendirmek ve gençliğe özgü ışıltısını kazandırmak için saf hyaluronikasit enjeksiyonları veya mezoterpi yöntemiyle kaybedilen vitamin, mineral ve aminoasit uygulamaları yapılır. PRP uygulamalarında; hastadan alınan kan içerisinden büyüme faktörleri çıkartılıp, saflaştırılır ve deri altına enjekte edilir. Bu işlem, dokuların kendini yenilemesini sağlar. Yine radyofrekans enerji veya lazer sistemleri de el sırtındaki derinin yenilenmesi ve sıkılaştırlasında etkilidir.

Yaşlılık lekeleri

Ellerdeki güneş ve yaşlılık lekelerinin tedavisi içinse, yeni oluşmuş, yüzeysel bir lekeyse bazı leke açıcı serumlar kullanılabilmekte. Eskimiş derin lekelerde ek işlemler gerekebiliyor. Bu durumda gümüş cilt parlatma veya forever young bbl gibi yöntemler devreye giriyor. Lazer ve ışık sistemleri kulanılarak, eller bir yandan lekelerden arıdırılırken bir yandan da el sırtındaki kırışık görüntü azaltılabiliyor. El gençleştirmede özellikle kombine tedaviler etkilidir ve kişiye özel cilt tipine göre planlanmaktadır.