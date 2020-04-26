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26.04.2020 - 10:06 |

Elçin Sangu: Akıl sağlığımı böyle koruyorum!

Ev karantinasında olan isimlerden biri olan Elçin Sangu, akıl sağlığını korumak için kendince çözümler buluyor.

Elçin Sangu: Akıl sağlığımı böyle koruyorum!

Corona virüs nedeniyle evden çıkmayan Elçin Sangu, sosyal medya hesabından  köpeğiyle fotoğrafını "Akıl sağlığımı böyle koruyorum:))" notuyla paylaştı. Paylaşımını yorumlara kapatan güzel oyuncunun fotoğrafına beğeni yağdı.

Geçtiğimiz günlerde de Sangu, Instagram'da takipçi sayısının 7 milyonu bulmasıyla büyük sevinç yaşamış ve bu sevincini takipçileriyle paylaşmıştı.

Elçin Sangu: Akıl sağlığımı böyle koruyorum

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