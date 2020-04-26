26.04.2020 - 10:06 |
Elçin Sangu: Akıl sağlığımı böyle koruyorum!
Ev karantinasında olan isimlerden biri olan Elçin Sangu, akıl sağlığını korumak için kendince çözümler buluyor.
Corona virüs nedeniyle evden çıkmayan Elçin Sangu, sosyal medya hesabından köpeğiyle fotoğrafını "Akıl sağlığımı böyle koruyorum:))" notuyla paylaştı. Paylaşımını yorumlara kapatan güzel oyuncunun fotoğrafına beğeni yağdı.
Geçtiğimiz günlerde de Sangu, Instagram'da takipçi sayısının 7 milyonu bulmasıyla büyük sevinç yaşamış ve bu sevincini takipçileriyle paylaşmıştı.