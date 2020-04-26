Elçin Sangu: Akıl sağlığımı böyle koruyorum!

Corona virüs nedeniyle evden çıkmayan Elçin Sangu, sosyal medya hesabından köpeğiyle fotoğrafını "Akıl sağlığımı böyle koruyorum:))" notuyla paylaştı. Paylaşımını yorumlara kapatan güzel oyuncunun fotoğrafına beğeni yağdı.

Geçtiğimiz günlerde de Sangu, Instagram'da takipçi sayısının 7 milyonu bulmasıyla büyük sevinç yaşamış ve bu sevincini takipçileriyle paylaşmıştı.