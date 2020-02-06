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HaberlerMagazin Haberleri Belçim Bilgin: Amele değilim, işimi aşkla yapıyorum!
06.02.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Belçim Bilgin: Amele değilim, işimi aşkla yapıyorum!

Oyuncu Belçim Bilgin, Elçin Sangu’nun uzun dizi süreleri yüzünden, “Biz pahalı ameleleriz” sözlerine katılmadığını açıkladı.

Belçim Bilgin: Amele değilim, işimi aşkla yapıyorum!

Belçim Bilgin, Elçin Sangu’nun uzun dizi süreleri yüzünden, “Biz pahalı ameleleriz” sözlerine katılmadığını açıkladı. Oyuncu, “Yıllardır dizi yaptığı için onun yorgunluğuyla öyle düşünüyor olabilir. Ben ince eleyip sık dokuduğum için, her senaryoyu kabul etmiyorum. Beğendiğim işi de aşkla yapıyorum” açıklamasını yaptı. 

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