Elektronik müzik rüzgarı

90’lardan beri elektronik müziğe yön veren Richie Hawtin, 28 Mart’ta İstanbul’da olacak. 1989’da Shelter Gece Kulübü’nde DJ Scott Gordon’ın kabini kendisine emanet etmesiyle mesleğe adım attını söyleyen Hawtin, “DJ’liği sevdim çünkü kendine güvensiz, ‘inek’ olarak tabir edilen çocuklardandım. DJ’likse hiç konuşmadan, binlerce insanla bağ kurmanın mükemmel bir yoluydu.”

Techno’nun kendi oyun alanı olduğunu belirten İngiliz kökenli DJ ve prodüktör, “Teknoloji her zaman insanları birbirine bağlayabildiğim bir araç oldu. Elektronik müzik yaparken, başka bir şekilde ulaşamayacağım insanlara duygularımı aktarabiliyorum” dedi.