Bülent Serttaş tedbirlerini anlattı: Ellerimi 20 kez yıkıyorum!

Bülent Serttaş, önceki akşam kızıyla Baltalimanı’nda trafikte görüntülendi. Gazetecileri karşısında gören şarkıcı, aracını hemen kenara çekti. Serttaş, “Koronavirüs salgını devam ediyor. Siz nasıl önlem alıyorsunuz?” sorusuna, “Söylenenleri uyguluyorum. Kalabalık ortamlarda fazla kalmıyorum. El temizliği ve hijyene dikkat ediyorum. Günde 20 kez ellerimi yıkıyorum” cevabını vererek, maskesini taktı.