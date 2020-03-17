‘Ellerinizi yıkayın kalbinizi açın’

Elsa Hosk, koronavirüs nedeniyle kendini korumaya aldığını açıkladı. Instagram’dan açıklama yapan İsveçli model, “Hasta değilim ama virüsün daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla dışarı çıkmıyorum. Bu durum korkutucu fakat aşılamaz ve yönetilemez değil. Panik yapmayın. Ellerinizi yıkayın ve kalbinizi açın. Dünyada bazı şeyler değişecek ama hepimiz iyi olacağız” diye yazdı.