19.06.2020 - 14:30 |
Elon Musk’un bebeğinin resmi adı belli oldu
Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sevgilisi Grimes’le yeni doğan bebeklerinin resmi ismi belli oldu.Musk oğlunun adını X AE A-XII olarak kaydettirdi.
Elon Musk, sevgilisi Grimes’le yeni doğan bebeklerine X AE A-XII ismini verdiklerini duyurmuş ve bu isim tartışmalara neden olmuştu.
TMZ'nin ulaştığı doğum belgesine göre; minik Musk'ın ismi resmi olarak X AE A-XII oldu. Bebeğin ilk ismi X, ikinci ismi AE A-XII ve soyadı da Musk diye kaydedildi.
Teknolojinin gelişmesiyle geleneksel dillerin modasının geçeceğini düşünen çift, bebeklerine ilk olarak "X Æ A-12" adını koymuştu. Ancak ismin Kaliforniya yasalarına uygun olmadığı ortaya çıktı.