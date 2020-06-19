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19.06.2020 - 14:30 |

Elon Musk’un bebeğinin resmi adı belli oldu

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sevgilisi Grimes’le yeni doğan bebeklerinin resmi ismi belli oldu.Musk oğlunun adını X AE A-XII olarak kaydettirdi.

Elon Musk’un bebeğinin resmi adı belli oldu
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Elon Musk, sevgilisi Grimes’le yeni doğan bebeklerine X AE A-XII ismini verdiklerini duyurmuş ve bu isim tartışmalara neden olmuştu.

TMZ'nin ulaştığı doğum belgesine göre; minik Musk'ın ismi resmi olarak X AE A-XII oldu. Bebeğin ilk ismi X, ikinci ismi AE A-XII ve soyadı da Musk diye kaydedildi.

Teknolojinin gelişmesiyle geleneksel dillerin modasının geçeceğini düşünen çift, bebeklerine ilk olarak "X Æ A-12" adını koymuştu. Ancak ismin Kaliforniya yasalarına uygun olmadığı ortaya çıktı.

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Cadde Yazarları

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