Elon Musk’un bebeğinin resmi adı belli oldu

Elon Musk, sevgilisi Grimes’le yeni doğan bebeklerine X AE A-XII ismini verdiklerini duyurmuş ve bu isim tartışmalara neden olmuştu.

TMZ'nin ulaştığı doğum belgesine göre; minik Musk'ın ismi resmi olarak X AE A-XII oldu. Bebeğin ilk ismi X, ikinci ismi AE A-XII ve soyadı da Musk diye kaydedildi.

Teknolojinin gelişmesiyle geleneksel dillerin modasının geçeceğini düşünen çift, bebeklerine ilk olarak "X Æ A-12" adını koymuştu. Ancak ismin Kaliforniya yasalarına uygun olmadığı ortaya çıktı.