Elvan Günaydın'dan müjdeli haber

Yaklaşık 5 aylık hamile olan şarkıcı, yaptığı duygusal paylaşımla müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı. Günaydın yayınladığı kareye şu notu düştü:

“Daha önce hiç gitmediğin bir yere yolculuk etmek o minik elleri beklemek. İçinde bir mucize büyüyor, sen en yakın şahit oluyorsun. İlk hareketini 14 Şubat’ta hissettim, en güzel hediyeydi. Sağlıkla hoşlukla gel... Bebek sahibi olmak isteyen herkese kalpten diliyorum ki, en kısa zamanda bu duyguları yaşamak nasip olsun.”