Emel Sayın koronavirüs aşısı oldu!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sebebiyle Türkiye'de aşılamalar aşamalı olarak sürüyor. 1998 yılında 'Devlet Sanatçısı' unvanı verilen Emel Sayın, koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu. Sayın, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

75 yaşındaki ünlü şarkıcı Emel Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhaba... Şimdi aşımı yaptırdım, geldim. Aşı oldum yani ama yine tedbiri elden bırakmayacağız. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.