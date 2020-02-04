Emel Yıldırım: Kadına saygım sonsuzdur!

Posta'nın haberine göre; 2017’de modacılığa soyunup kıyafet tasarımı yapmaya başlayan Emel Yıldırım, geçen hafta “Bazen yolda görüyorum; maşallah hiç spor yapmamış genç kızlarımız kalın kalın bacakları olduğu halde tayt giyiyor” demiş, bu sözler sosyal medyada olay yaratmıştı.

'HERKES ZAYIF OLACAK DİYE BİR KAİDE YOK'

Emel Yıldırım eleştiriler üzerine önceki gün şu açıklamayı yaptı: “Bu masumane röportajın beni ve kilolu ‘bayanları’ bu kadar üzeceği hiç aklıma gelmezdi. Yanlış anlaşıldım. Bilen bilir; asla kilo karşıtı değilim. Herkes zayıf olacak diye bir kaide yok. Kilolu insanlar tayt giyeceği zaman bir iki unsura dikkat eder, hoş durur düşüncesiyle söylemiştim. Kadına saygım sonsuzdur.”