Emily Ratajkowski'nin hamile stili

İki yıl önce oyuncu Sebastian Bear-McClard ile evlenen model Emily Ratajkowski, geçtiğimiz gün hamile olduğunu açıklamıştı. İlk kez annelik duygusunun tadacak olan Ratajkowski, New York sokaklarında görüntülendi.

29 yaşındaki model, göbeği açık bir kıyafet tercih ederek kombinini uzun kahverengi çizmeleri ile tamamladı.

Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek ve de açıklamak istemediğini söyleyen Ratajkowski, “Çocuğumun bana kendini göstermesine izin veren bir ebeveyn olmak istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA