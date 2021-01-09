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09.01.2021 - 19:07 |

Emin Günenç kimdir, kaç yaşında? Survivor Emin Günenç hangi dizide oynadı?

Survivor 2021 yarışmacılarından olan Emin Günenç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının olduğu Survivor 2021'de yine çok iddialı yarışmacılar var. Gönüllüler takımında yer alan Emin kimdir? Survivor Emin kaç yaşında? İşte Emin Günenç ile ilgili ayrıntılar.

Emin Günenç kimdir, kaç yaşında? Survivor Emin Günenç hangi dizide oynadı?
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Emin Günenç kimdir? Survivor Gönüllüler takımında yer alan Emin Günenç'in hayatı merak ediliyor. Sporla dolu bir hayatı olan Emin Günenç kimdir, evli mi, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Emin ile ilgili merak edilenler...

SURVİVOR EMİN GÜNENÇ KİMDİR?

23 Temmuz 1994 doğumlu olan Emin Günenç Tekirdağ Şarköylü. 8 yaşında futbola başladı. 10 sene boyunca futbol oynamıştır. Yaşadığı sakatlık nedeniyle futbolu bırakmıştır.

Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okuduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır. Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde rol almıştır.

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