Emina Jahovic patron oluyor

Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde Cantinery restoranda toplantı yapan Jahovic, daha sonra yakın arkadaşıyla buluşup akşam yemeği yeyip keyifli vakit geçirdi.

Sorulara ayaküstü cevap veren Jahovic, "Kendi makyaj ürünümü çıkarmak için artık gün sayıyorum. 'Yamina' adında çıkaracağım ürünler, bir çok kozmetik mağazalarında da satışı başlayacak. Aynı zamanda internet satışlarımızda olacak. Bu önümüzdeki Mayıs ayı gibi görücüye çıkmış olacak" dedi.