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08.01.2021 - 14:12 |

Emina Jahovic'in erişim engeli talebine ret

Emina Jahovic, tatil yaptığı otelde ekstraları ödemediği şeklinde çıkan haberleri engellemek için harekete geçti. Saygınlığının zedelendiğini belirten Jahovic’in ‘Haberlere erişim engeli getirilsin’ talebi, basın özgürlüğüne engel olarak görüldüğü için reddedildi.

Emina Jahovic'in erişim engeli talebine ret
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Sırp şarkıcı Emina Jahovic'in, her yaz Sırbistan’daki ailesini ağırladığı Göcek’teki otelde ekstraları ödemediği ve bu nedenle çalışanların zor durumda olduğu konuşuluyordu.

'BAHŞİŞ BİLE VERMEZLERDİ'
Bir turizm çalışanı, Instagram'da yayın yapan bir magazin sayfasına mesaj atarak, Emina Jahovic'i suçladı. O çalışan, Jahovic'in Sırbistan'daki ailesini her yaz Göcek'te çalıştığı otelde ağırladığını ancak Jahovic'in kalan ekstralarını hâlâ ödemediğini belirterek, "Yiyip, içip para vermiyorlardı. Hesabı kapatabilmek için peşlerinde dolanıyorduk. Ne bahşiş, ne bir şey verirlerdi. Kapatılmayan hesaplar bize kesildiği için çok sorun yaşıyorduk" iddiasında bulundu.

Emina Jahovicin erişim engeli talebine ret

HABER VERME HAKKI
Jahovic, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak çıkan haberler yüzünden kamuoyu önünde küçük düşürüldüğünü anlattı. Sanatçı, haberlere erişimin engellenmesini talep etti.  Sabah'ın haberine göre ceza hakimliği, yayın içeriklerinin magazinel nitelik taşıdığını, yasağın haber verme hakkını kısıtlayacağını belirterek Emina Jahovic'in talebini reddetti.

Emina Jahovicin erişim engeli talebine ret

İKİ YIL ÖNCE BİTTİ
Yaklaşık iki yıl önce 10 yıllık evliliklerini noktalayan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in bu birlikteliklerinden, Yaman ve Yavuz adında iki çocuğu bulunuyor.

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"SIK SIK GÖRÜŞMEYE GEREK YOK"
Jahovic, "Çocuklarımız ayrılığa alışana kadar yeterince bir araya geldik. Artık sık sık görüşmeye gerek yok" açıklamasında bulunmuştu.

Emina Jahovicin erişim engeli talebine ret

"30 DADI DEĞİŞTİRDİK"
Geçtiğimiz günlerde memleketi Sırbistan'da bir TV programına katılan Jahovic, oğulları için tam 30 dadı değiştirdiğini belirtmişti. "Yaman ve Yavuz için hep en iyisini istedim. Kimseye güvenemedim" diyen Jahovic, "İlk bir buçuk yılda 30 dadı değiştirdim. Kimseyi sevemedim. Bulgar bir hemşiremiz vardı. İstediğim zaman çocuğumu kucağıma almama izin vermedi. 'Şimdi olmaz uyuyor' falan diyordu. 'Bırak beni, çocuk benim' diyordum ona. Sonra tabii hemen o kadını işten çıkardık. Ardından gelen dadımız ise harikaydı. Oğluma uyumayı, disiplini öğretti" diye konuşmuştu.

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