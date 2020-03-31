Emin’in ‘Terazi’si vicdanları tartacak

Emin Eminzada’nın yeni Türkçe şarkısı ‘Terazi’, DMC etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. Sözleri Nurten Uz’a, müziğiyse Eminzada’ya ait parçanın kayıtları Bakü’de yapıldı. Şarkıcı, Elif Demiralp’in yönetmenliğinde İstanbul’da çekilen kliple ilgili, “Nude kostümler, yeni doğmuş insanın en saf halini temsil ediyor. Ardından giydikleri ‘glam’ olanlarla da insanın dünyevi zenginliğe ve hırsa kapılmasını eleştiriyoruz” dedi.