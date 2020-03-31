MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Emin’in ‘Terazi’si vicdanları tartacak
31.03.2020 - 07:00 |

Emin’in ‘Terazi’si vicdanları tartacak

Emin Eminzada’nın yeni Türkçe şarkısı ‘Terazi’, DMC etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

Emin’in ‘Terazi’si vicdanları tartacak

Emin Eminzada’nın yeni Türkçe şarkısı ‘Terazi’, DMC etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. Sözleri Nurten Uz’a, müziğiyse Eminzada’ya ait parçanın kayıtları Bakü’de yapıldı. Şarkıcı, Elif Demiralp’in yönetmenliğinde İstanbul’da çekilen kliple ilgili, “Nude kostümler, yeni doğmuş insanın en saf halini temsil ediyor. Ardından giydikleri ‘glam’ olanlarla da insanın dünyevi zenginliğe ve hırsa kapılmasını eleştiriyoruz” dedi.

Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün soğan mücadelesiSafiye Soyman ile eşi Faik Öztürk, salgın nedeniyle eve kapandı. Karantinadaki eğlenceli anlarını paylaşan çiftin videoları beğeni topluyor.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Sağlık çalışanlarına yardımcı olalım’

‘Sağlık çalışanlarına yardımcı olalım’

Mikrofon Aydilge’de

Mikrofon Aydilge’de

Yardımlarına Ural koştu

Yardımlarına Ural koştu

Sahte uyarısı

Sahte uyarısı

Sıradaki Haber