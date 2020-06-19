Emma Watson modaya yön verecek

Geçtiğimiz yıllarda Time'ın "İlham Veren 100 Kişi" listesine giren Emma Watson, Kering'in yönetim kuruluna katıldı.Aynı zamanda yönetim kurulu sürdürülebilirlik başkanı olarak da atanan başarılı ünlü oyuncu, önemli markaları çatısı altında bulunduran lüks markalar gurubuna sürdürülebilirlik ve etik hakkındaki bilgi birikimiyle destek olacak.