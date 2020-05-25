Emoji filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Emoji filmi ne zaman çekildi?

TV ekranında ilk kez izleyici ile buluşacak olan Emoji filmi konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Emoji filmi konusu nedir?

EMOJİ FİLMİ KONUSU NE?

Telefon kullanıcılarının bildiği bütün emojiler mesajlaşma uygulaması olan Textopolis’te yaşar. Seçilecekleri zamanı bekleyen emojilerin hepsinin tek bir yüz ifadesi vardır ve bu ifadeyi değiştiremezler. Ancak ‘Gene’ filtresiz doğmuştur ve birden fazla yüz ifadesi sergilemektedir. Gene’i düzeltmek için aplikasyondan aplikasyona bir yolculuk başlar. Ancak bildikleri dünya tehdit altına girdiğinde bütün emojilerin kaderi bu üçlünün ellerinde olacaktır.Bu dünyada, filtresiz doğmuş ve birçok ifadeyle coşan enerjik emoji Gene hariç her bir emojinin tek bir yüz ifadesi vardır. Diğer emojiler gibi “normal” olmaya karar veren Gene marifetli en iyi arkadaşı Beşlik’ten ve kötü şöhretli şifre kırıcı emoji Kaçak’tan yardım ister.