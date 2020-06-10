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10.06.2020 - 09:38 |

Emrah: Çok tÄ±klanmasÄ± güzel olduÄŸu anlamÄ±na gelmez

ÅžarkÄ±cÄ± ve oyuncu Emrah, sosyal medya hesabÄ±ndan yazdÄ±ÄŸÄ± satÄ±rlarla Youtube'da milyonlarca izlenme oranlarÄ±na yaklaÅŸan ÅŸarkÄ±lara ve onlarÄ± yorumlayan isimlere gÃ¶ndermede bulundu.

Emrah: Çok tÄ±klanmasÄ± güzel olduÄŸu anlamÄ±na gelmez
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Emrah, Instagram hesabÄ±nÄ±n hikaye bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden yazdÄ±klarÄ±yla adeta ders verdi. Yeni ÅŸarkÄ±cÄ±larÄ±n Youtubeâ€™daki tÄ±klanma oranlarÄ±na deÄŸinen Emrah, oluÅŸturulan Ã§ok tÄ±klanma algÄ±sÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ve insanlarÄ±n gÃ¼zel sesler ve ÅŸarkÄ±lar dinlemeyi hak ettiÄŸini sÃ¶yledi.Â Â

Emrah: Ã‡ok tÄ±klanmasÄ± gÃ¼zel olduÄŸu anlamÄ±na gelmez
Emrah: Ã‡ok tÄ±klanmasÄ± gÃ¼zel olduÄŸu anlamÄ±na gelmez


Magazin Haberleri Bülteni (10 Haziran 2020)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±...
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