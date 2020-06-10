Emrah: Ã‡ok tÄ±klanmasÄ± gÃ¼zel olduÄŸu anlamÄ±na gelmez

10.06.2020 - 09:38 |
Emrah: Çok tÄ±klanmasÄ± güzel olduÄŸu anlamÄ±na gelmez
ÅžarkÄ±cÄ± ve oyuncu Emrah, sosyal medya hesabÄ±ndan yazdÄ±ÄŸÄ± satÄ±rlarla Youtube'da milyonlarca izlenme oranlarÄ±na yaklaÅŸan ÅŸarkÄ±lara ve onlarÄ± yorumlayan isimlere gÃ¶ndermede bulundu.
Emrah, Instagram hesabÄ±nÄ±n hikaye bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden yazdÄ±klarÄ±yla adeta ders verdi. Yeni ÅŸarkÄ±cÄ±larÄ±n Youtubeâ€™daki tÄ±klanma oranlarÄ±na deÄŸinen Emrah, oluÅŸturulan Ã§ok tÄ±klanma algÄ±sÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ve insanlarÄ±n gÃ¼zel sesler ve ÅŸarkÄ±lar dinlemeyi hak ettiÄŸini sÃ¶yledi.Â Â