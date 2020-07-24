MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Emre Alduğ-Çağla Şıkel aylar sonra bir arada
24.07.2020 - 13:11 |

Emre Alduğ-Çağla Şıkel aylar sonra bir arada

Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, eski eşi Çağla Şıkel ve çocukları ile Dalyan'da bir araya geldi.

Emre Alduğ-Çağla Şıkel aylar sonra bir arada
ABONE OL

Emre Altuğ, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafa, "Çocuklar merak etti, anneleri de 'gelin' dedi. Gerçekten de şahane bir yer" notunu yazdı.

Emre Alduğ-Çağla Şıkel aylar sonra bir arada

Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkü Turan maske kuralını hiçe saydı

Türkü Turan maske kuralını hiçe saydı

Sermiyan Midyat'ın keyfi yerinde

Sermiyan Midyat'ın keyfi yerinde

Nurgül Yeşilçay: İnadına özgür, inadına mutlu olacağız

Nurgül Yeşilçay: İnadına özgür, inadına mutlu olacağız

Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştu

Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştu

Sıradaki Haber