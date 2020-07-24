24.07.2020 - 13:11 |
Emre Alduğ-Çağla Şıkel aylar sonra bir arada
Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, eski eşi Çağla Şıkel ve çocukları ile Dalyan'da bir araya geldi.
Emre Altuğ, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafa, "Çocuklar merak etti, anneleri de 'gelin' dedi. Gerçekten de şahane bir yer" notunu yazdı.
Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.