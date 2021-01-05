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05.01.2021 - 12:30 |

Emre Altuğ trafik kazası yaptı!

Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, dün saat 18.00 sularında Ortaköy sahil yolunda kaza yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Altuğ, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Emre Altuğ trafik kazası yaptı!
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'Sihirli Annem' dizisi ile yeniden ekranlara dönen başarılı şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, dün otomobiliyle Ortaköy sahil yolunda kaza yaptı.

"YARALANMA OLMAMIŞTIR"
Kazayı yara alamadan atlatan Altuğ, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı; “Dün geçirdiğim trafik kazasında ben dahil hiçbir yaralanma olmamıştır çok şükür. Merak edenlere, geçmiş olsun dileyenlere sonsuz teşekkür ederim.”

Emre Altuğ trafik kazası yaptı
Emre Altuğ trafik kazası yaptı

Öte yandan Emre Altuğ'un 1998 yılında düzenlenen bir güzellik yarışmasında üçüncü olan Burcu Çağrı'nın bir süredir şarkıcı Emre Altuğ ile ilişkisi olduğu konuşuluyor.

"BENİ İLGİLENDİREN BİR KONU DEĞİL"
Sosyal medyada Burcu Çağrı'nın Altuğ'un eski eşi Çağla Şıkel'e benzetilmişti. Geçtiğimiz haftalarda Etiler'de objektiflere takılan Şıkel, konuyla "Beni ilgilendiren bir konu değil" demişti.

Emre Altuğ trafik kazası yaptı

Şarkıcı Emre Altuğ, 2008 yılında manken Çağla Şıkel ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, 2015 yılında boşanmıştı. Altuğ ve Şıkel'in, Uzay ve Kuzey adında iki oğlu bulunuyor.

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