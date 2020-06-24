Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç çocuklarının önünde tartıştı

Yağmur Sarnıç ile Emre Aşık arasında bu hafta çocuk teslimi sırasında tv100 'Magazin Hattı' kamerası da oradaydı. Annelerinden ayrılmak istemeyen çocukların ağladığı dikkat çekti.

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç’ın, dakikalarca kavga etmesi site sakinlerinin tepkisini çekti.