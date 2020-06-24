24.06.2020 - 11:01 |
Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç çocuklarının önünde tartıştı
Eski milli futbolcu Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç’ın çekişmeli boşanma davası sürüyor... Çiftin üç çocuğunun geçici velayeti 8 ay önce babaları Emre Aşık’a verilmişti. Yağmur Sarnıç, çocuklarını mahkeme kararıyla her pazar saat 10.00’da Aşık’ın Ataşehir’deki evinden alıp aynı gün saat 16.00’da teslim ediyor.
Yağmur Sarnıç ile Emre Aşık arasında bu hafta çocuk teslimi sırasında tv100 'Magazin Hattı' kamerası da oradaydı. Annelerinden ayrılmak istemeyen çocukların ağladığı dikkat çekti.
Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç’ın, dakikalarca kavga etmesi site sakinlerinin tepkisini çekti.