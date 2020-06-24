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HaberlerMagazin Haberleri Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç çocuklarının önünde tartıştı
24.06.2020 - 11:01 |

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç çocuklarının önünde tartıştı

Eski milli futbolcu Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç’ın çekişmeli boşanma davası sürüyor... Çiftin üç çocuğunun geçici velayeti 8 ay önce babaları Emre Aşık’a verilmişti. Yağmur Sarnıç, çocuklarını mahkeme kararıyla her pazar saat 10.00’da Aşık’ın Ataşehir’deki evinden alıp aynı gün saat 16.00’da teslim ediyor.

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç çocuklarının önünde tartıştı
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Yağmur Sarnıç ile Emre Aşık arasında bu hafta çocuk teslimi sırasında tv100 'Magazin Hattı' kamerası da oradaydı. Annelerinden ayrılmak istemeyen çocukların ağladığı dikkat çekti.

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç’ın, dakikalarca kavga etmesi site sakinlerinin tepkisini çekti.

Magazin Haberleri Bülteni (24 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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