Bayram geçti, tatiller yapıldı. Sezonu açanlar, açmayı bekleyenler derken yaz geldi. Tüm yazımı esir alacak bir şarkıyı henüz duymadım diye düşünürken az önce dijital platformlarda yerini alan Göksel'in yeni teklisi her şeyi değiştirdi. Heyecanla bu yazı için klavyenin başına oturdum.

Şarkının ismi "Hiç Yok". Sözü ve müziği Göksel'e, düzenlemesi Ozan Çolakoğlu'na ait. Klibin yönetmen koltuğunda Koray Birand oturmuş. Muhteşemdi gözümden düşüşün sözleriyle başlayan yeni hitin kompozisyonu 'depresyondayım' diyerek çıkış yapan Göksel'den çok başka. Ağlayamam da paylaşacak bir şey kalmadıysa diyen bu güçlü kadını kendisine çok yakıştırdım. Özellikle tekerleme vari giderli şarkıların geldiği seviye bayağılaşmışken, biten bir aşkın ardından olgunluğunu koruyan bu taze iş tüm yazı domine edecektir.

Belirtmek isterim, bu şarkı Ajda Pekkan'a da çok yakışırmış.