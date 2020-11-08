Emre Kaya: Benim korkum yokemre

Kendine yöneltilen sorulara cevap veren popçuya, pandemi sürecinden dolayı bazı sanatçıların parçalarını çıkarmayı ertelemesi üzerine kendisinin bu durumdan etkilenip etkilenmediği soruldu.

Kaya, "Ben beste fabrikasıyım elimde bir çok bestem var. Albüm çıkaracağım ama onun için biraz zamanı var, şimdilik single parçalarımı piyasaya çıkaracağım. Önümüzdeki günlerde bir tanesi çıkmış olacak. Benim öyle bir korkum veya tedirginliğim yok" açıklamasında bulundu.