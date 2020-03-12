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12.03.2020 - 07:00 |

En çok Taylor arandı!

Dünyaca ünlü arama motoru Google, 2020’nin ilk aylarında en çok araştırılan kadınları açıkladı.

En çok Taylor arandı!

Dünyaca ünlü arama motoru Google, 2020’nin ilk aylarında en çok araştırılan kadınları açıkladı. Buna göre, müzik sektöründe en çok merak edilen isim Taylor Swift oldu. Spor camiasında Serena Williams öne çıkarken, komedide Awkwafina ve edebiyatta da Toni Morrison başı çekti. Sonuçlarda, son 15 yıldır ABD çapında ‘kadın gücü’nü içeren aramalarında da yüzde 330 artığı aktarıldı.

Magazin Haberleri Bülteni (10 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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