En değerli harçlık!

Türkiye’de otizm spektrum bozukluğu olan çocukların erken tanılanması, tanı alan çocukların ve ailelerinin sağlık, eğitim, meslek edinimi, bağımsız yaşam ve kaynaştırma gereksinimlerinin karşılanması amacıyla çalışmalarını sürdüren Tohum Otizm Vakfı, anlamlı bir kampanya başlattı.



Projelerine sanat, magazin ve cemiyet yaşamının ünlü isimlerinin de önemli destek verdiğini belirten dernek başkanı Mine Narin, “Bu bayram harçlıklar, otizmli çocuklar için özel eğitime dönüşüyor. Bir gün değil, bir ömür yüzleri gülsün istiyoruz. 4129Grey desteğiyle hayata geçirilen ‘EnDeğerliHarçlık’ kampanyamıza destek olmak için TOHUM yazıp 5290’a yollamak yeterli. Unutmayalım ki, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel bir farklılık olan otizmin nedeni günümüzde hâlâ bilinmemekle beraber bilinen tek çaresi, erken tanıyla yoğun, sürekli, özel eğitimdir! Eğitim, her çocuğun anayasal hakkıdır ama otizmli çocuklar için haktan da öte tek çaredir” diyerek, duygularını ifade etti.







