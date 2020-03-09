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09.03.2020 - 07:00 |

En sağlıklı itiraf

Gisele Bündchen, bir dönem kötü alışkanlıkları nedeniyle panik atak ve kaygı bozukluğu yaşadığını itiraf etti.

En sağlıklı itiraf

Gisele Bündchen, bir dönem kötü alışkanlıkları nedeniyle panik atak ve kaygı bozukluğu yaşadığını itiraf etti. 39 yaşındaki model, 20’lerin başlarında dibe vurduğunu anlatarak, “Nefes alamaz ve düşünemez hale gelmiştim. Değişmem gerektiğini hissettim. Kolay değildi. Bana zarar veren şeyleri bırakmam zaman aldı. Sabahları kahveyerine; koşmaya başladım” dedi.

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