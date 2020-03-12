‘En sıcak duygularımız yok oldu’

Cüneyt Arkın, ‘Caroline Show’ programına konuk oldu. Caroline Yılmaz’a destek verdiğini belirten usta oyuncu, “Onunla yeni bir Yeşilçam filmi çekmek isterim. Caroline ile her projeye varım. İlk gördüğümde, ‘Türkan Şoray yeni bir programa mı başlamış?’ dedim. Beni gençlik yıllarıma götürdü” dedi. Arkın, “Koronavirüs hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna ise, “Virüs çıktığından beri tokalaşmıyoruz ve kucaklaşmıyoruz. İnsanların en sıcak duyguları yok oldu” yanıtını verdi.