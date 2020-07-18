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18.07.2020 - 07:00 |

Engelleme rekoru!

Chrissy Teigen, Twitter’dan 1 milyondan fazla kişiyi engellediğini açıkladı.

Engelleme rekoru!
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13.1 milyon takipçili hesabının ‘hasta psikopatlarla’ dolduğunu ifade eden model, ailesi için endişelendiğini belirterek, “Trolleri eğlendirmeyi durdurmak için elimden geleni yapacağım. Bana yardımcı olan herkese teşekkürler” diye yazdı.

Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına teşekkür videosu'Survivor'da sergilediği performansla finale kadar gelen Barış Murat Yağcı duygularını, "Hayatımın en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anılar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiğim ada, yeni maceramın başlangıcı oldu" sözleriyle dile getirdi.
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Cadde Yazarları

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