Engin Altan Düzyatan, 'Barbaros'la dönüyor

Son olarak ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinde rol alan Engin Altan Düzyatan, yine bir dönem dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu, TRT 1’in yeni projesi olan Osmanlı’nın ilk kaptan paşası Barbaros Hayreddin Paşa’yı canlandıracak.

TARİHÇİLERDEN YARDIM ALACAK

Ocak ayında ekrana gelmesi planlanan dizi için hazırlıklara başlayan oyuncunun, rolü için tarihin tozlu sayfalarını araştırmaya koyulduğu belirtildi. Rolünü hakkıyla oynayabilmek için o döneme ait kitap ve belgeselleri izlemeye başlayan Engin Altan Düzyatan, ilerleyen zamanlarda tarihçilerle de bir araya gelip çalışacak.

Denize tutkusuyla da bilinen ünlü oyuncunun, yakın çevresine çok heyecanlandığını söylediği öğrenildi.