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24.07.2020 - 15:30 |

Engin Altan Düzyatan'dan anlamlı kampanya

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, bu yıl doğum günü için anlamlı bir kampanyaya imza attı.

Engin Altan Düzyatan'dan anlamlı kampanya
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Engin Altan Düzyatan, "Bu sene doğum günüm için Türk Kanser Derneği’nde bir bağış kampanyası açtım. Gelecek hediyeler yerine, sevenlerimden ve yakınlarımdan kanser tedavisi gören ve desteğe ihtiyaç duyan hastalara umut olmalarını istiyorum. Kampanya, doğum günü tarihim olan 26 Temmuz'a kadar açık kalacak. Bağışta bulunan herkese şimdiden destekleri için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimle" ifadelerini kullandı.

Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.
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Cadde Yazarları

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