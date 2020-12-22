‘Engin her daim hocam’

Eşi Engin Hepileri’yle aynı mesleği yapan oyuncu, “Birbirinize yardımcı olur musunuz?” sorusuna, “Onun tiyatro eğitmenliği konusunda geçmişinde harika birikimleri olduğu için kocam benim her daim hocam. Neye takılsam ilk ona sorarım” cevabını verdi.