22.12.2020 - 07:00 |
‘Engin her daim hocam’
Beyza Şekerci, All Dergisi’ne konuştu.
Eşi Engin Hepileri’yle aynı mesleği yapan oyuncu, “Birbirinize yardımcı olur musunuz?” sorusuna, “Onun tiyatro eğitmenliği konusunda geçmişinde harika birikimleri olduğu için kocam benim her daim hocam. Neye takılsam ilk ona sorarım” cevabını verdi.
Coşkun Sabah'ın ses kaydı yayınlandı!Şarkıcı Coşkun Sabah’ın Posta gazetesine verdiği röportajında kızı Roza Sabah'ın bikinili fotoğrafları üzerine yaptığı şehir ayrımı büyük tepki çekti. Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında, 68 yaşındaki sanatçı ile yapılan röportajın ses kayıtları yayımlandı.