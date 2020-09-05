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05.09.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÃ‡AAY

Engin Öztürk'ün gergin anlarÄ±

Oyuncu Engin Ã–ztÃ¼rk, Bebekâ€™te objektiflere takÄ±ldÄ±.

Engin Öztürk'ün gergin anlarÄ±
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Engin Ã–ztÃ¼rk, Ã¶nceki akÅŸam dostu Ã–nder Ã–ztarhan'la Bebek'teydi. Bir mekanda yemek yiyen ikiliden oyuncu, alkol kullandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in evine kendi aracÄ±yla gitmedi. AracÄ±nÄ± valeye bÄ±rakan Ã–ztÃ¼rk'Ã¼, iÅŸ insanÄ± evine bÄ±raktÄ±.

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ZOR ANLAR YAÅžADIÂ 
Bebek'ten ayrÄ±lÄ±rken Ã§iÃ§eklerin yoÄŸun ilgisiyle karÅŸÄ±laÅŸan iki yakÄ±n dost, zor anlar yaÅŸadÄ±. Ã‡iÃ§eklerin aracÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ kesmesiyle ÅŸoke olan Ã–nder Ã–ztarhan zorlansa da Bebek'ten ayrÄ±lmayÄ± baÅŸardÄ±.Â

Engin Ã–ztÃ¼rkÃ¼n gergin anlarÄ±

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Magazin Haberleri Bülteni (4 Eylül 2020)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±...
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Cadde YazarlarÄ±

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