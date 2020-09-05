Engin Ã–ztÃ¼rk, Ã¶nceki akÅŸam dostu Ã–nder Ã–ztarhan'la Bebek'teydi. Bir mekanda yemek yiyen ikiliden oyuncu, alkol kullandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in evine kendi aracÄ±yla gitmedi. AracÄ±nÄ± valeye bÄ±rakan Ã–ztÃ¼rk'Ã¼, iÅŸ insanÄ± evine bÄ±raktÄ±.

ZOR ANLAR YAÅžADIÂ

Bebek'ten ayrÄ±lÄ±rken Ã§iÃ§eklerin yoÄŸun ilgisiyle karÅŸÄ±laÅŸan iki yakÄ±n dost, zor anlar yaÅŸadÄ±. Ã‡iÃ§eklerin aracÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ kesmesiyle ÅŸoke olan Ã–nder Ã–ztarhan zorlansa da Bebek'ten ayrÄ±lmayÄ± baÅŸardÄ±.Â

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